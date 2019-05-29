【歐霸決賽】車仔父子兵教你點去巴庫睇波

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今屆歐霸盃決賽舉行地點阿塞拜疆首都巴庫，到底喺邊，應該點樣去，唔好話香港人，就算英國球迷要去當地睇波都非常困難。一對份屬父子嘅車路士死忠球迷Kevin同Jake，就親身示範由倫敦去巴庫嘅大長征。



兩人首先由倫敦坐飛機到土耳其嘅伊斯坦布爾，再轉機去另一個土耳其城市安卡拉，跟住坐24個鐘火車去土耳其嘅卡斯。落火車後，要坐的士去格魯吉亞首都第比利斯，之後再轉火車，先至抵達巴庫，問你死未。



全程達到5600公里，每人交通費達500鎊(約5000港元)，最難頂都係不斷轉機同轉車，兩人由倫敦去巴庫，要經歷兩程飛機、兩程火車、一程的士，返去英國又要重複多一次，來回需要8日，真係攞命，難怪門票滯銷，阿仙奴已退回部分波飛畀賽會，到時球場肯定出現大量空位。



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