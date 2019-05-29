曾擅闖禁區　米希達利恩係間諜？

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今屆歐霸盃決賽車路士對阿仙奴，安排喺阿塞拜疆首都巴庫舉行，球迷唔知點去之餘，竟然連球員都唔敢去。阿仙奴中場米希達利恩就因為「安全問題」缺陣呢場大戰。



雙方球員之中，只有「MK仔」怕死，因為佢係阿美尼亞國腳，而阿美尼亞同阿塞拜疆存在百多年嘅領土糾紛，屬於世仇，不斷發生衝突。



兩國嘅領土糾紛位於阿塞拜疆西南部嘅納戈爾諾卡拉巴赫地區，早於百多年前，俄羅斯人為抵制信奉伊斯蘭教嘅阿塞拜疆人，於是扶植同樣信奉東正教嘅阿美尼亞人喺呢個地區建立勢力，並逼害阿塞拜疆人。



其後沙俄倒台，蘇共上台，西歐國家為阻止共產主義擴張，於是喺制定1919年第一次世界大戰戰後嘅《巴黎和約》，將納戈爾諾卡拉巴赫地區，劃分畀阿塞拜疆，輪到阿塞拜疆向阿美尼亞展開報復。



米希達利恩出世前嘅一年，即係1988年，蘇聯已面臨瓦解，更加管唔住阿塞拜疆同阿美尼亞互相衝突，直至1994年俄羅斯介入之前，兩國因為發生多次武裝衝突，造成數千軍人死亡，以及數十萬難民無家可歸。



雖然阿塞拜疆同阿美尼亞近年已經冇軍事衝突，但於唔少範疇碰面時，仍然充滿火藥味，包括足球比賽。



米希達利恩之前曾經未獲阿塞拜疆政府批准，擅自去過納戈爾諾卡拉巴赫地區，被列入黑名單，一度未能取得簽證。



雖然阿塞拜疆官員已表示，會向佢批出簽證，但有阿塞拜疆人指米希達利恩跟隨阿仙奴去巴庫比賽，存在「政治目的」，當局未必可以保障佢人身安全，所以「MK仔」唯有做「逃兵」。



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