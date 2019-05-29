曼聯有位隱藏超級中堅　蘇B終於搵到佢

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曼聯由上年夏天一直想簽入中堅，堵塞防線漏洞，但由之前傳出嘅高甸、哈利馬古尼，到近期嘅高列巴尼、馬菲斯迪歷特，都係只聞樓梯響，加上轉會費高昂，成事機會甚低。



其實依家有一位現成、而且免費嘅優秀中堅，等緊曼聯收歸旗下，就係剛取得下季英超席位嘅阿士東維拉防線新星杜安薛比。



呢位21歲後衞本身已經係曼聯球員，由上年1月開始被外借去阿士東維拉，佢今季表現大爆發，喺升班附加賽對打比郡，5次爭頂都成功爭贏對手，有2次解圍、1次攔截、而且冇犯規，仲有3次長傳，傳球成功率達78%。



杜安薛比喺呢場大戰交出靚數據，令曼聯領隊蘇斯克查醒起，原來紅魔鬼已經擁有咁優秀嘅中堅，打算下季收回佢自用。



事實上，蘇斯克查一直有意將球隊年輕及本土化，身為英格蘭U21小國腳嘅杜安薛比，絕對啱佢心水。



杜安薛比唔止踢波勁，玩遊戲都好醒，創下《餵食河馬》(Hungry Hippos)最快「爆機」紀錄，只係用咗17.36秒就完成遊戲，成為健力士世界紀錄。



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