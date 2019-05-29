【歐聯決賽】寸王雲格合作講波　好睇過場波

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今屆歐聯決賽上演「英超內訌」熱刺對利物浦，有份直播嘅歐洲電視台beIN Sports，特別邀請兩位前英超名帥摩連奴同雲格擔任講波嘉賓，兩人過往喺英超有好多牙齒印，今次成為拍檔，球迷都好期待佢哋「演出」，隨時好睇過場比賽。



摩連奴同雲格以往分別執教阿仙奴同車路士時，發生過唔少衝突，最令人印象深刻一次，必定係2014年車路士主場對阿仙奴，兩人先係口角，繼而互相推撞，「寸王」更公開指雲格係「失敗專家」。因此，球迷都關注，一旦兩人對今場波有唔同睇法時，會唔會又開拖呢？



除咗摩連奴同雲格「歡喜冤家」形象夠吸客之外，其實兩人對熱刺同利物浦都非常熟悉，特別係佢哋分別教過車路士同阿仙奴，對於同屬倫敦球隊嘅熱刺，肯定有深入研究，摩連奴教曼聯時，同利物浦亦係死敵，由佢哋講今場波，絕對係完美。



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