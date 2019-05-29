【歐霸決賽】一項定律！車路士捧硬盃

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今屆歐霸盃決賽由兩支英超球隊車路士同阿仙奴交鋒，亦係自1997/98年球季歐洲足協盃(歐霸盃前身)決賽改為以一場定勝負開始，第5次出現決賽由同一聯賽球隊對壘。



睇番之前4次同一聯賽球隊內訌嘅決賽，有一個特點，都係由最終聯賽排名較高一隊，奪得冠軍。



1998年決賽，國際米蘭係意甲亞軍，佢哋喺決賽以3:0大勝聯賽第7位嘅拉素。



2007年決賽西甲內訌，聯賽排名較高嘅西維爾同愛斯賓奴激戰120分鐘，仍然打和，最終西維爾憑互射12碼勝出。



2011年決賽輪到兩支葡超球隊對決，該季聯賽冠軍波圖以1:0擊敗第4位嘅布拉加。



2012年決賽又係西甲內訌，聯賽第5位嘅馬體會以3:0大勝第10位嘅畢爾包。



至於今屆決賽，車路士係英超季軍，阿仙奴排第5位，聯賽排名較高位置球隊捧盃定律之下，莫非車路士已經係真命天子?



歐霸盃決賽同一聯賽球隊對壘賽果

1997/98 國際米蘭 3:0 拉素

2006/07 西維爾 1:1 愛斯賓奴

加時2:2，12碼西維爾勝3:1

2010/11 波圖 1:0 布拉加

2011/12 馬德里體育會 3:0 畢爾包



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