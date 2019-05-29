【歐霸決賽】車仔賽前爆內訌　沙利掟帽離場

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歐霸盃今晚深夜決戰，車路士內部又爆出問題！英媒最新消息話希古恩同大衛雷斯在操練中發生口角，隨後主帥沙利怒暴離場，更加掟帽洩憤，仲用腳再踢一下。

決賽在即，車路士進行賽前最後一課操練，被安排為公開訓練，而在一次小組對賽之中，大衛雷斯防守希古恩，或者是動作太大，希古恩對住雷斯邊走邊話，二人隨後更有言語衝突，互相「問候」對方，但雙方都算克制，未有肢體動作。

球員之間的摩擦本來很普通，但另面廂卻見到主帥沙利躁爆離場，行出球場時更將自己頭頂的藍色帽掟落地，然後又執起，又再在地上的帽一腳踢走。當中是否為兩位球員爭拗而憤怒，或者是有其他事發生，未有詳述。車仔發言人否認這些猜測：「沙利今日在訓練課發怒與球員無關，是因為他無法在訓練最後15分鐘內練12碼，因為這是一次公關訓練。」

沙利在訓練前出席記招，亦堅稱對熱愛球隊及球員：「最艱難的一月份之後，他們在二月開始奮鬥，我擁有20至22位優秀的球員，同佢哋一齊我好開心，當然將來的事我要考慮，但呢一刻我只會去想決賽。」