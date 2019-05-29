唔好睇少一粒乒乓波　足以影響一生

運動改變生命，一粒小白球足以影響人生！現職為城大學生發展處教師的黃彩琪，是恒生乒乓球發展計劃首屆畢業生，自小對乒乓的鍾愛，即使大學時期攻讀會計，有機會成為會計師，但最終畢業後選擇了當一個體育人。乒乓為她帶來無限的滿足感，當中的滿足不是贏得過多少獎牌，而是可以用自己從乒乓球上所累積的體驗與經歷，影響下一代，將多年來所學的承傳下去。



「乒乓影響我好多，自小無人管束，如果不是乒乓球，可能我會學壞了，但幸好當時媽媽又放心我去打波，有規範的訓練令我有地方可以去『放電』，跟住一級一級的挑戰。」曾經入選香港乒乓球代表隊的彩琪回想當年參加恒生乒乓球發展計劃，雖然比起現在的恒生乒乓球學院規模較簡單，但已激發起她的鬥心：「當年我應該是參加計劃之中最年輕的一個，與一班較年長的學員一齊訓練，但已經是有系統的練習，有體能的輔助等，記得為了第一次的比賽，我好努力加操，最後獲得第7名，贏得自己第一個獎盃。」



棄做會計師當體育人

這個獎盃可謂揭開了她體育人生的序幕，升上大學雖然在家人的建議下選修了被視為專業的會計，但她沒有放棄乒乓，「當年家人還有一種『玩運動無用』的觀念，亦指導自己揀選喜歡的科目，最終我有完成會計學位，但隨即我再讀管理，從而踏足體育界，後來再攻讀教育，更難得是返城大工作，兼且是擔任乒乓校隊的教練。」生命影響生命，當年受教練及老師的嚴格教導，亦成為了她今天指導學生的格言，「曾經有一位學生，他讀Year 1時常常遲到5分鐘，到了現在他反而會去責罵一些遲到的同學，乒乓球雖然上場時是一個人或兩個人（雙打），但我同樣要講求團隊，這個精神很重要。」培育新一代不單是訓練某個專項的技術，同時也要有品格等全人發展的培養，相信這是彩琪最滿足及最期待的成果。



恒生在1991年開始支持由香港乒乓總會主辦的「恒生乒乓球發展計劃」，為全香港首個為單一體育項目制訂長遠發展路向的計劃。藉計劃所奠下的基礎，於2001年成立「恒生乒乓球學院」，進一步推廣本地乒乓球運動，發掘及培育乒壇新秀。恒生銀行企業責任主管何卓惠：「恒生一直都支持本土運動，很重視年輕人的發展，目前港隊的黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴及蘇慧音等都是學院的學生，我們近年已加強在學校的推廣，希望將這項運動帶到社會每個角落，另一方面亦可以為港隊發掘有潛質的球員，好讓一代又一代的精英成功接軌，為港爭光。」







「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽-恒生香港公開賽」

比賽日期：6月4至9日

地點：香港伊利沙伯體育館

票價：＄75至$220不等（賽事首兩日(6月4及5日)之門票免費派發，每人每節最多可索取門票兩張），現於城市售票網發售