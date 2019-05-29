NBA　輸波算甚麼？字母哥等同佐敦睇齊

公鹿當家球星安迪杜甘普，與占士夏登、保羅佐治一起入選常規賽最有價值球員（MVP）候選名單。不過對於剛剛在東岸決賽丟掉2：0絕對優勢，被速龍連贏四場淘汰的「字母哥」來說，個人榮譽顯然不是最重要的：「說實話，整個賽季我都沒有想過得獎的事情，現在的我更加不會想。我唯一在乎的，是我們明天沒有比賽可以打了。」



這個賽季，安迪杜甘普徹底成為超級巨星，場均貢獻27.7分12.5籃板5.9助攻，命中率高達57.8%，不僅入圍MVP和年度最佳防守球員（DPOY），更同時入選最佳陣容和最佳防守陣容一陣。他帶領公鹿在常規賽獲得60勝22負，名列聯盟榜首，季後賽橫掃活塞，4：1擊退塞爾特人，再在東岸決賽勢如破竹地先取兩勝。誰會想到，今季從未試過連敗三場的公鹿，竟然苦吞四連敗，被速龍硬生生擋在總決賽舞台外。



正如安迪杜甘普所說，公鹿已經打完今季最後一場比賽。但對於24歲的他來說，絕對不是什麼恥辱。相反，不過是旅程的開始。如果他成功獲選MVP和DPOY，將成為繼奧拉祖雲和米高佐敦後，第三位包攬兩大個人獎的劃時代人物。6月25日，或者我們都會在的NBA頒獎禮上見證歷史。



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU