【歐霸決賽】奧斯爾12碼　肉酸到你唔信！

由阿仙奴對車路士嘅歐霸盃決賽今晚就上演，和波就加時，再和就踢12碼。做球迷嘅梗係唔想睇到最後啦，聽日仲要返工喎。不過對球隊嚟講當然有備無患，阿仙奴呢幾日就密鑼緊鼓咁練射12碼。不過，兵工廠中場奧斯爾畀人發現，竟然喺練波嗰陣勁炒飛機，到時如果真係射到咁，靠你就死得啦！



根據英國《泰晤士報》嘅陣容預測，由於「兵工廠」常規正選艾朗藍斯因傷缺陣，加埋米希達利恩因安全理由冇隨隊，「蜀中無大將」之下，阿仙奴今仗有可能派上今季喺歐霸只係得1入球1助攻嘅奧斯爾落場。



從片短中睇到，奧斯爾喺操練入面試射12碼，扮晒施丹咁樣嚟一球「chip射」，結果球波又飄又冇力咁越楣而過，都唔知射咗去邊！如果到時阿仙奴真係踢到加時之後12碼，憑你依球「妙」射，真係累死全家啦。奧斯爾射完就輪到中場新仔古安杜斯，呢位小將姿勢就有喇，但一樣畀門將救到，如果場波真係要射碼決勝，唔該艾美利咪鬼畀佢哋射。



呢位德國中場，昔日以致命傳送見稱，曾有球迷將佢美譽為「不射男」，嚟表揚佢超強嘅助攻能力。依家仲要見你射球咁嘅12碼，球迷真係寧願你不射喇！