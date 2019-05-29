【歐霸決賽】最後檢閱！車仔冇簡迪點出？

香港時間今晚深夜3點，歐霸盃決賽正式開打，兩支英超勁旅車路士同及阿仙奴將正面交鋒。今仗極可能係夏薩特最後一次代表車路士上陣，牌面上奪標成數較高，但最新消息指中場大將尼高路簡迪將會缺陣，領隊沙利肯定好頭痛。兵工廠方面，預計兩大王牌奧巴美揚同拿卡錫迪將會正選披甲，而因艾朗藍斯及米希達利恩未能上陣，奧斯爾亦會正選登場。

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車路士最重要球員，必數比利時隊長夏薩特，唔少消息傳出，決賽之後夏神將會正式轉投皇馬。被問到雙方問題，夏神例牌否認，但就表示若係最後一戰，歐霸盃冠軍將會係最好告別禮物。於上周六操練時受傷嘅簡迪，據Goal.com嘅車路士記者Nizaar Kinsella表示，簡迪已肯定趕唔切於決賽出場，領隊沙利唯有用上高華錫、巴克里及佐真奴費路打正選。沙利之前表示，簡迪對車仔極為重要，因為佢係陣中唯一防中，失去呢位世界盃冠軍功臣，車仔將會有麻煩。除簡迪外，赫臣奧杜爾、羅夫度斯卓同魯迪格都於傷兵名單當中。箭頭方面，相信沙利會對本屆歐霸常規正選基奧特投信心一票。



阿仙奴方面，亦有比利連、洛賀丁、丹尼斯蘇亞雷斯及艾朗藍斯受傷，米希達利恩因政治問題，冇隨隊前赴巴庫。對於賽前出現嘅門將爭論，兵工廠領隊艾美利表示，對施治人格同專業操守好有信心，唔會因為退休後重返車路士而對演出有影響，故今仗極大可能正選上陣。預計球隊將會打4個後衞，哥拉辛拿斯、美蘭尼爾斯會打左、右閘，3名中場人選係格列沙加、盧卡斯托拉拿同古安杜斯，奧斯爾則會打個進攻中場，從後支援奧巴美揚及拿卡錫迪攻堅。



車路士預計正選陣容：

門將：阿列沙巴拿加

後衞：艾斯派古達、大衛雷斯、安達斯基斯坦臣、馬高斯阿朗素

中場：高華錫、佐真奴費路、巴克里

前鋒：夏薩特、基奧特、柏度洛迪古斯



阿仙奴預計正選陣容

門將：施治

後衞：美蘭尼爾斯、高斯尼、柏柏斯達夫普路斯、哥拉辛拿斯

中場：格列沙加、盧卡斯托拉拿、古安杜斯

攻中：奧斯爾

前鋒：奧巴美揚、拿卡錫迪

