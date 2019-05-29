港超聯　講「數」叻除咗「伊高」仲有......

2018至19年度「中銀人壽香港超級聯賽」由和富大埔力克富力R&F封王，傑志的盧卡斯和東方龍獅的洛迪古斯並列「神射手」，相信每位本地波球迷都會清楚，但大家又知不知道，那一位是今季港超「頭槌王」、「左腳王」、「助攻王」和「攔截王」呢？今天就由足總提供的數據統計，告訢大家。



「2018-19 香港足球明星選舉」頒獎典禮當晚，會場上有一組十分精美的佈景板，讓每位經過的球員都會不其然停下來，希望能夠找到自己的相片和名字，因為上得板便證明你「有料到」！和富大埔能夠力壓群雄登頂，榮膺「4料香港足球先生」的伊高沙托尼居功至偉，這名被譽為近年來港最全面的鋒將，其一大特點就是「無私」，陣上不斷為隊友鋪橋搭路，這點從他以12球助攻，成為港超「助攻王」可見一斑。此外，能左右開弓、擅長在邊路發難的「伊高」，同時亦以74次傳中成為港超的「傳中王」。勁呢！未算！「伊高」另外還有兩個強勁數據，分別為港超最強「機會製造者」（87次），以及「最多成功過人」（54次），充分反映這位「名將之後」有多全能，且看「得伊高得天下」之說，在來季會否應驗吧！



盧卡斯和洛迪古斯同樣以12個入球成為「神射手」，其實兩人還有一個數據是平頭的，就是兩人同樣錄得8球，與富力R&F的利安高，一同成為「最多右腳入球」的球員。那麼「「最多左腳入球」球員呢？無錯，就是富力R&F的「左腳王」基奧雲尼，他全季共取得11個聯賽入球，當中球來自其「黃金左腳」，名副其實寶刀未老。至於佳聯元朗的慕沙，則以4球成為「最多頭槌入球」球員。



足球比賽當然不只進攻，守衞們的表現同樣值得大家注目。冠忠南區今季一直在聯賽爭標行列，整體演出穩定，若非「煞科日」突然轉踢4後衞陣式，本大有機會成為全季失球最少球隊。陣中有兩位球員的數據排常耀眼，分別是作出了43次攔截的「攔截王」狄卡奧，以及「最多撲救次數」66次的謝德謙。其中「阿謙」早前已與冠忠南區會方續約，新一季在人腳實力有增無減下，這支區隊的成績可望更上一層樓。



此外還有兩個防守數據想跟大家分享一下，一個是「最多傳球堵截」，另一個則是「最多封阻」，球迷朋友們估到是誰嗎？香港飛馬的守將黃俊晧，以29次成為港超中「傳球堵截」球員，而「綠戰士1」中堅艾華度，則以20次成為港超「最多封阻」球員。





【港超『數』簿】



●「最多球槌入球」

慕沙（佳聯元朗）4球

●「最多右腳入球」

盧卡斯（傑志）、洛迪古斯（東方龍獅）、利安高（富力R&F）8球

●「最多左腳入球」

基奧雲尼（富力R&F）9球

●「助攻王」

伊高沙托尼（和富大埔）12球

伊逹（富力R&F）11球

勞高（和富大埔）、基爾頓（佳聯元朗）、盧卡斯（傑志）9球

●「傳中王」

伊高沙托尼（和富大埔）74次

基爾頓（佳聯元朗）39次

費蘭度（傑志）27次

●「機會製造者」

伊高沙托尼（和富大埔）87次

●「最多成功過人」

伊高沙托尼（和富大埔）54次

勞高（和富大埔）38次

艾華頓（東方龍獅）37次

●「攔截王」

狄卡奧（冠忠南區）43次

劉學銘（冠忠南區）36次

陳俊樂（富力R&F）32次

●「最多撲救次數」

謝德謙（冠忠南區）66次

保羅（凱景）55次

葉鴻輝（東方龍獅）49次

●「最多傳球堵截」

黃俊晧（香港飛馬）29次

杜馬思（佳聯元朗）26次

劉學銘（冠忠南區）、法比奧（佳聯元朗）23次

●「最多封阻」

艾華度（和富大埔）20次

廖偉業（凱景）17次

馮慶燁（和富大埔）、劉學銘（冠忠南區）、法比奧（佳聯元朗）、柏保路（夢想FC）16次



●「總射門的入球轉化率」

富力R&F 19%

冠忠南區、香港飛馬16%

●「最多中柱中楣次數」

東方龍獅 9次

佳聯元朗 8次

富力R&F 7次



