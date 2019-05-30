夏薩特正式告別車路士：要說再見了！

車路士比利時王牌夏薩特轉投皇家馬德里，呢個傳聞由去年世界盃結束後傳到依家，歐霸盃結束後，車路士大勝捧盃，梅開二度嘅夏神賽後亦正面回答呢個問題，佢話：「我想，這就是告別了。」



28歲嘅夏薩特效力車路士7年，幫藍戰士捧咗6個冠軍，今季好多時更係靠佢1個救全家，對得住球會同球迷有餘，今場決賽更梅開二度及交出1個助攻，賽後佢接受訪問時，大方回應自己去向：「要說再見，兩星期前我已將自己嘅決定告訴球會，現在只交畀兩間球會之間做決定，我在這裏已經7年，是時候接受新挑戰。」



在夏神向車迷講再見之時，另一邊廂皇馬方面傳來消息，稱該隊準備於下周初，在巴拿貝球場有個球員歡迎儀式，據稱主角就係夏薩特，至於佢嘅轉會費問題，據報車路士索價1.15億鎊，但皇馬還價1億歐元，英鎊同歐元本身有匯率差價，相差2600萬鎊，夏神喺歐霸盃決賽省兩粒捧盃，睇嚟兩隊差價都傾妥喇。



總結夏薩特7年車路士生涯，上陣352場、入110球、助攻81次，為球隊贏得兩次英超、1次足總盃、1次聯賽盃及兩次歐霸盃冠軍。

