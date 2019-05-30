【人物誌】前無古人！柏度洛迪古斯乜都贏晒

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車路士捧盃，男主角從來都係夏薩特，不過今場決賽射入第2球，效力車仔已經4年嘅柏度洛迪古斯，就堪稱係「最佳男配角」！呢位31歲翼鋒喺歐霸盃決賽入波兼捧盃後，成功創下一項前無古人嘅紀錄，就係一個人贏晒歐聯、歐霸盃、歐超盃、世冠盃、世界盃同歐洲國家盃冠軍，即係贏過晒所有國際性大賽錦標！



無論效力巴塞隆拿定係車路士，柏度洛迪古斯都完美出任「綠葉」角色，配合美斯、夏薩特等主角發光之外，亦經常會喺最關鍵時刻向對手送上「致命一刀」！今場決賽佢為車路士射成2比0，就將阿仙奴反攻嘅氣勢一舉打沉，柏度洛迪古斯亦成為第1個喺歐聯決賽、歐霸盃決賽同歐超盃入波球員，絕對係「大場面先生」。



呢個歐霸盃冠軍係柏度洛迪古斯足球生涯第25個冠軍，呢位飛翼曾經表示：「人會對好多嘢覺得厭倦，但對勝利係唔會，我想喺退休前盡可能贏得更多更多冠軍，呢種動力令我不斷向前。」



柏度洛迪古斯生涯榮譽

‧1次世界盃冠軍

‧1次歐洲國家盃冠軍

‧3次歐聯冠軍

‧1次歐霸盃冠軍

‧3次歐超盃冠軍

‧2次世冠盃冠軍

‧5次西甲冠軍

‧3次西盃冠軍

‧4次西超盃冠軍

‧1次英超冠軍

‧1次英足盃冠軍