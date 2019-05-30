阿仙奴核爆級洗牌！13個球員齊執包袱

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歐霸盃決賽慘敗，阿仙奴下季將會連續第3年無緣歐聯，除咗成績差勁急需全面重建之外，收入大減亦逼使阿仙奴要地獄式「瘦身」，據報今個暑假將會有多達13人被清洗，當中包括奧斯爾、米希達利恩同哥斯尼等主力，下季阿仙奴勢必面目全非！



阿仙奴雖然成績唔掂，不過球員人工就係全歐洲最高嗰幾隊，要重建就一定要先進行清洗，威爾斯中場艾朗藍斯同英格蘭前鋒韋碧克已經宣布約滿離隊，門將施治亦決定掛靴。不過阿仙奴最緊急任務，就係為奧斯爾、米希達利恩同梅斯達菲3位「高薪低能」球星尋找買家，其中又以周薪達30萬鎊嘅奧斯爾最難「甩手」，阿仙奴好可能要為買家支付部份薪酬。



另外，幾位老將同樣冇得留低，35歲瑞士右閘列治史迪拿不獲續約，33歲嘅蒙利爾亦會被掛牌，隊長哥斯尼只剩1年合約，法國《隊報》指佢好可能會離隊，AC米蘭、利華古遜同多間法甲球會都有意接收。至於艾利尼、贊堅臣以及外借嘅奧斯賓拿同哥林張伯斯，都會被擺上放售名單。



●阿仙奴清洗名單

韋碧克

艾朗藍斯

施治

奧斯爾

米希達利恩

梅斯達菲

贊堅臣

蒙利爾

列治史迪拿

哥斯尼

艾利尼

奧斯賓拿

哥林張伯斯