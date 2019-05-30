【工廠仔】阿迷血淚史　做死一世兵

希望愈大、失望愈大。再一次，阿仙奴在決定性的時刻崩潰，冠軍失去了、再戰歐聯的希望幻滅了，今場比賽是技不如人，事實上阿仙奴目前的班底，本來就不能與車路士相提並論。歐霸冠軍、英超前四，都曾出現在阿仙奴觸手可及的前面，結局當然令人失望，但作為一隻服役多年的老「兵」，已學懂了自我修復的能力。



在「兵」的世界中，最重要的糧食就是「希望」，哪怕是娘娘對你一次有意無意的淺笑，已足夠讓人樂上半天；阿仙奴殺入歐霸盃決賽的路途中，雙殺拿玻里及華倫西亞，今季英超面對Big 6球隊時的顯著進步，都令工廠仔對未來充滿無限希望，即使「娘娘」仍有很多時候表現得無精打采，仍然相信明天會更好。



是的，工廠仔是艾美利的支持者，今季他接替雲格出任主帥，繼承的是一個財政空虛、薪酬爆煲、球員平庸、攻守失衡的爛攤子，連艾美利戰術體系中最關鍵的翼鋒亦無人可用，如此多制肘之下，他已發揮出球隊的最大力量。艾美利並非沒有缺點，季尾不少決定都引來球迷質疑，但作為第1季的成績表已是合格有餘。



服「兵」役必備的自我修復技能，最大特點就是凡事向好處想，比利連及洛賀丁今季重傷前的演出有目共睹，也是球隊季初22場不敗的重要棋子，來季回歸令人期待；夏季買人簽翼鋒勢在必行，加上由德甲學成回流的雷斯尼爾遜，期待有毛「有翼」的艾美利能夠使出真本領。愛一支球隊和愛一個人都是盲目的，能夠自得其樂是王道，做「兵」何必太清醒？



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