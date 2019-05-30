【總決賽】全美47個州都想勇士輸波！

NBA總決賽即將展開，作為史上首支殺入總決賽的加拿大球隊，速龍自然獲得加拿大舉國球迷鼎力支持，但最近一項調查發現，美國50個州份當中，居然有47個州的球迷都支持速龍！



博彩網站《BetOnline》根據twitter數據作出研究，發現全美50州之中只有加州、內華達州同夏威夷之外，其餘47個州都錄得較多的速龍支持者，即使速龍晉級過程中曾淘汰76人及公鹿，他們在威斯康辛州同賓夕凡尼亞州的支持度仍然勝過勇士。



勇士王牌球星史堤芬居里，早前就曾經提出「全世界想勇士死」理論：「過去3年我感受到，所有人都想分化和打擊勇士，今季情況更加嚴重，大家都借杜蘭特即將成為自由球員一事來大造文章、無風起浪！」



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