Iron Man着利物浦波衫！復仇者撐捧歐聯　

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歐聯決賽即將爆發，唔知Iron Man救唔救到利物浦？《復仇者聯盟》「無限之戰」及「終局之戰」導演之一Joe Russo，原來係利物浦死忠球迷，於歐聯決賽之前，佢用Iron Man力撐愛隊奪標。羅素兄弟官方Twitter剛出咗個Post，見到Iron Man着起利物浦3000號波衫，右手揸住雷神槌、左手拎住個波，上面寫住WHATEVER IT TAKES，表示紅軍為爭冠軍不計任何代價。唔少利迷都係復仇者Die Hard Fans，話見到Iron Man着起利記波衫，簡直就係圓夢！



香港時間本周六深夜，利物浦將同熱刺於馬德里力爭錦標，賽前竟然有Avengers加持，令利迷喜出望外。Tony Stark着起Iron Man盔甲，上面着起利物浦紅色戰衣，背後個名寫住「STARK」，3000號當然亦好有意思，唔知係咪代表Joe Russo對利物浦嘅愛，就好似Tony Stark對佢個女嘅愛一樣咁深？件利物浦波衫右邊手袖，畫上Avengers標誌亦係型到震。可能覺得Iron Man一個唔夠揪，Joe Russo畀埋個閃住電嘅雷神槌佢，希望利物浦爭氣捧盃。



另外，圖中寫上WHATEVER IT TAKES字句，用呢句美國隊長嘅金句「This is the fight of our lives and we're going to win. Whatever it takes.」（呢場戰事係為我們生命而戰，為爭取勝利，不計任何代價）嚟代入紅軍爭標心情；圖中背景仲係個球場，入面球迷正揮動印有利物鳥嘅WHATEVER IT TAKES旗幟，並有THE FAMOUS字句。此外，Joe Russo仲寫住「讓神奇繼續飛翔」（Let’s keep the magic going...），並標注埋利物浦，睇到佢勁愛紅軍。



今年4月，呢位美國籍導演去到英國倫敦，就突登去酒吧睇利物浦對波圖嘅歐聯8強賽事，個樣睇得勁緊張，唔話佢係死忠利迷都唔得！

