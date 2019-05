Iron Man着利物浦波衫！復仇者撐捧歐聯　

《彩報》豪裝,入市即贏!撳撳呢條Link,寶藏等你拎:http://win.on.cc/football/



歐聯決賽即將爆發,唔知Iron Man救唔救到利物浦?《復仇者聯盟》「無限之戰」及「終局之戰」導演之一Joe Russo,原來係利物浦死忠球迷,於歐聯決賽之前,佢用Iron Man力撐愛隊奪標。羅素兄弟官方Twitter剛出咗個Post,見到Iron Man着起利物浦3000號波衫,右手揸住雷神槌、左手拎住個波,上面寫住WHATEVER IT TAKES,表示紅軍為爭冠軍不計任何代價。唔少利迷都係復仇者Die Hard Fans,話見到Iron Man着起利記波衫,簡直就係圓夢!



香港時間本周六深夜,利物浦將同熱刺於馬德里力爭錦標,賽前竟然有Avengers加持,令利迷喜出望外。Tony Stark着起Iron Man盔甲,上面着起利物浦紅色戰衣,背後個名寫住「STARK」,3000號當然亦好有意思,唔知係咪代表Joe Russo對利物浦嘅愛,就好似Tony Stark對佢個女嘅愛一樣咁深?件利物浦波衫右邊手袖,畫上Avengers標誌亦係型到震。可能覺得Iron Man一個唔夠揪,Joe Russo畀埋個閃住電嘅雷神槌佢,希望利物浦爭氣捧盃。



另外,圖中寫上WHATEVER IT TAKES字句,用呢句美國隊長嘅金句「This is the fight of our lives and we're going to win. Whatever it takes.」(呢場戰事係為我們生命而戰,為爭取勝利,不計任何代價)嚟代入紅軍爭標心情;圖中背景仲係個球場,入面球迷正揮動印有利物鳥嘅WHATEVER IT TAKES旗幟,並有THE FAMOUS字句。此外,Joe Russo仲寫住「讓神奇繼續飛翔」(Let’s keep the magic going...),並標注埋利物浦,睇到佢勁愛紅軍。



今年4月,呢位美國籍導演去到英國倫敦,就突登去酒吧睇利物浦對波圖嘅歐聯8強賽事,個樣睇得勁緊張,唔話佢係死忠利迷都唔得!