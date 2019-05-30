恩尼斯達開班授徒　兩舊水做到「新小白」

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想自己個細路成為第二個恩尼斯達？除咗希望佢有「小白」嘅天分，最好係準備定一筆學費先！



呢位踢緊日職神戶勝利船嘅前西班牙國腳，喺日本堺市、尼崎市嘅足球學校，計畫6月23日開幕，專收5至12歲小朋友。間足校開宗明義用恩尼斯達足球理論（Iniesta’s Methodology）訓練細路，近期仲搞埋體驗會，畀小朋友同家長感受吓課程有乜唔同，但係你咪以為唔使錢喎，都要3000日圓（約215港元）體驗費。



掛得恩尼斯達牌頭，當然唔會係免費午餐。足校入會費2萬日圓（約1,434.2港元），包括提供波衫，波褲同波襪。一星期兩課嘅月費係3.6萬日圓（約2,581.5港元），拉勻3百幾蚊一堂，一星期一課係2.3萬日圓（約1,649.3港元），每課70分鐘。



恩尼斯達6年前已經喺西班牙開足校，喺日本就第一次。間嘢雖然用佢名義，但係恩尼斯達幾耐露面一次真係冇人知，不過導師J.CARLOS CALERO（前阿爾巴塞特青訓教練，有歐洲足協PRO證書），Iván Cascales同Emili Ricart，都係恩尼斯達老友，應該識得點樣教恩尼斯達理論啩。