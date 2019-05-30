形象一鋪清袋　基奧特場外寸爆阿仙奴！

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基奧特一個動作、一句說話，傷盡全球阿仙奴球迷嘅心，而佢喺廠迷心目中嘅正面形象，亦勢必蕩然無存。車路士4:1大炒阿仙奴捧走歐霸盃，前兵工廠前鋒基奧特，頂入先開紀錄嘅1球，成車仔捧盃功臣之餘仲擸埋本屆賽事神射手，於賽場上佢拒絕慶祝，唔少廠迷都話佢有情有義；但賽後上到巴士，基奧特就再忍唔住，高舉歐霸盃開心到大叫「多謝阿仙奴」，引來全車訕笑，廠迷睇到唔知會有咩感想？



基奧特於決賽踢得醒神，除先開紀錄1球頂得勁靚外，之後仲妙傳夏薩特送上助攻，為車路士奠定4:1勝局。佢入波之後冇出聲唔肯慶祝，賽後仲話因為於阿仙奴有好多朋友，而當日兵工廠亦為佢完成進軍英超夢想，所以對呢間球會好尊重，故唔會慶祝。



但車路士離開球場，眾將上到大巴之後，「銀河唯一」就嚟料喇。佐真奴費路當時於IG直播，睇到基奧特勁興奮捧起獎盃，用嘲笑口吻大叫「多謝阿仙奴」，引嚟其他隊友笑到碌地，呢句「多謝」，明顯就係話阿仙奴表現差勁，令車路士輕鬆奪標。



段片出街之後，唔少阿仙奴球迷都勁插基奧特，其中著名阿迷、英國記者、傳媒人Piers Morgan就咁話：「基奧特，阿仙奴近35年最差中鋒，更加鞏固咗球迷對嘅印象。」基奧特明知呢條片會畀人Cap低，若想畀人有「專重阿仙奴」嘅形象，就應該收歛一下，唔係鏡頭前幾多努力只會白費㗎咋。