【總決賽】炒到飛起！兩張G3飛夠買7人車

勇士連續五年踏上總決賽舞台，對手終於不再是曾經坐擁勒邦占士的騎士，而是創造隊史，首次晉級總決賽的速龍。多倫多、以至整個加拿大的球迷固然興奮，對於普羅大眾來說，速龍和勇士這對組合也帶來不少新鮮感。加上速龍當家球星李安納，前年效力馬刺時遭前勇士球員柏祖利亞墊腳受傷，提早結束夢幻西決。儘管李安納出走東岸，這次對決也算還球員、球迷一個心願。種種因素使然，速龍主場門票價值千金，而且是5千美金。



常規賽戰績較佳的速龍，在七場四勝的系列戰享有主場優勢，首兩場賽事都在加拿大航空中心進行，門票平均二手價達到4,978美元（約39,000港元），可以說是史上最貴的總決賽門票。第三四戰回到勇士主場甲骨文體育館，聲勢同樣浩大，二手市場門票炒到2,828美元（約22,000港元），更有球迷豪擲93,200美元（約731,000港元），購買兩張G3的場邊票，近距離觀看這場終極對壘。





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