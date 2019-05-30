利新娘刺新郎　結婚日撞正歐聯決賽！

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當日決定結婚，佢哋揀咗6月1號，唔係因為當日係歐聯決賽，而係英超賽季已經完結，唔使阻住兩公婆睇波，點估到佢哋嘅愛隊，利物浦同熱刺會同時大逆轉、齊齊殺入歐聯決賽？29歲新娘Abby係紅軍球迷，33歲新郎Jamie係熱刺死忠，結婚當日會直播賽事並將賓客分開兩邊，免得雙方發生衝突，Abby話最好就係利物浦捧盃，唔係就唔同Jamie跳舞；Jamie就抵死話，如果Abby係熱刺球迷，就會愛佢多好多！



知道利物浦入咗歐聯決賽後，佢兩個都冇乜感覺，因為熱刺要入埋難度極高，Jamie話：「次回合落後到0:2，我就熄電視瞓，點知第二日我兄弟打畀我，話熱刺反勝入決賽，我成個癲咗，有邊個估到利物浦同熱刺，會齊齊創奇迹？仲要歐聯決賽撞正我哋結婚日子，呢個世界真係奇妙。」



結婚典禮於當日英國時間2點進行，佢哋已準備咗2間房，畀2軍球迷選擇就坐，邊隊捧盃，佢哋嘅球迷就會得到免費飲品。而伴郎係個曼聯球迷，佢一早已講明支持熱刺捧盃。

Abby話：「我真係好緊張，唔係因為要結婚，而係決賽就到。場波踢完我哋先會跳第一隻舞，我喺度諗，如果熱刺捧盃，我就唔同佢跳，因為到時佢個樣肯定好招積。所以，最好都係熱刺輸波！」呢對球迷情侶有2個小朋友，大仔係熱刺球迷，但就周時畀係利迷嘅公公婆婆逼着利物浦波衫，父母結婚當日，阿仔會着熱刺波衫出席，但就會着上紅軍底衫。而細女雖然只得2歲，但Jamie已話佢係利記球迷：「有Abby喺度，佢點會唔鍾意利物浦？我成日話，如果佢係熱刺球迷，我肯定會愛佢多好多！」

