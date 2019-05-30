贏中國奪冠　南韓U18踩盃扮屙尿！

四川成都日前舉辦「熊貓盃國際青年足球邀請賽」，在周三（29日）的最後一輪比賽中，南韓U18代表隊以3比0擊敗中國青年隊。不過在賽後獲獎時，南韓球員腳踩獎盃兼扮屙尿的行為被指侮辱中國球員，最終球隊領隊及隊員在晚上集體公開道歉。事後成都及中國足協先後發聲，譴責南韓球員行為。及至周四（30日）下午，成都市足協微博宣布，熊貓盃組委會收回獎盃。



南韓U18領隊金正秀與隊員在記者會上公開致歉，「這完全是我的錯誤，我們希望兩國足協能維持友好關係」，並承諾不會再作類似行為，「我們傷害了中國人的感情」。而涉事的南韓球員則公開對中國球迷、球員及市民道歉。



對於南韓隊員奪冠後做出侮辱性舉動，惹來網民罵聲四起，直斥該行為「太丟人」，「一點職業道德都沒有」、「不能忍」；另有南韓網民在當地社交平台批評，「看了就上火，球員應該先接受人品教育」、「那麼小的球員，怎麼會做這種事」。



成都市足協同日在微博發文，稱該球員的行為是侮辱賽事、觀眾、工作人員，且有違體育精神，要求南韓隊員及球隊必須公開書面道歉，更強調不歡迎違背體育道德和精神的隊伍參賽。



中國足協競賽部負責人周四（30日）受訪時表示，事件發生後，賽事組委會已立即對南韓參賽隊伍進行了嚴正抗議和交涉，而南韓足協稍後也向組委會發信致歉。中國足協對事件高度重視，並對南韓隊員侮辱賽事獎盃這種非體育道德行為予以譴責。同日早上，中國足協已向亞洲足協報告了情況，並責成賽事組委會就南韓球員的行為進一步採取相關措施。