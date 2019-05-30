【總冠軍】識英雄重英雄！勇士主帥撐紅軍

紅軍、金州勇士會一齊攞冠軍？同利物浦喺歐聯一樣，金州勇士喺NBA亦係公認奪標大熱。有冇諗過，因為受穆罕默德沙拿嘅故事啟發，勇士主帥科爾已經成為利物浦嘅超級Fans，仲夢想有朝一日可以去到晏菲路朝聖睇波添，佢梗係想一條Q返嚟啦！



科爾受訪時話：「舊年夏天，我對穆罕默德沙拿嘅故仔好感興趣，難以置信，埃及隔咁多年先打入世界盃，我喺埃及生活咗3年，我對呢個國家有份獨特感情。於是我開始睇更多關於穆罕默德沙拿嘅書，呢條友真是不可思議。佢曾經向埃及足總表明『你哋必須好好對待我哋個團隊，必須用正確嘅方法處理呢件事，否則我就唔踢』。要知道咁做喺埃及唔係件小事。所以睇過呢啲故仔，我要為利物浦打氣，咁係顯而易見嘅。



「我一直有睇英超，因為呢個係最不可思議嘅聯賽，比賽水準簡直令人難以置信。但我需要揀隊波，所以我選擇利物浦。呢個係個神奇嘅球季，尤其佢哋對巴塞場波，呢種不可思議達到咗頂峰。點形容好呢？佢哋所做嘅，就等於幾年前你同一隊波講『你哋必須去克利夫蘭，必須贏占士隊騎士25分』咁。 換句話講，將一支擁有美斯嘅球隊炒個4比0 ，就相當於作客贏占士隊嗰25分，呢啲就係佢哋所做到嘅。」





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