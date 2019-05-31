恒生乒乓球學院培育年輕人 霍文進逆境自強畢生受用

恒生銀行一直致力推廣香港乒乓球運動，自1991年起贊助「恒生乒乓球發展計劃」，更在2001年成立「恒生乒乓球學院」，除了培育出黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴等港隊成員，也燃點不少年輕人的生命，讓他們透過乒乓學習運動精神、逆境自強、時間分配等人生課堂，學院畢業生霍文進（Edmund）正正是其中的表表者。



七歲那年，Edmund參加恒生新一代訓練班，從此乒乓不再是普通的親子活動。訓練、比賽、考章……乒乓徹徹底底進駐他的生命。「拿着球拍的時間比起書本，甚至任何東西都多。」認識志同道合的同學，從正規教練身上學習專業動作和技巧，他永遠記得第一次得獎的感動，第一次到西安比賽的震撼。直到十六歲從恒生精英隊畢業，整整九年，乒乓帶來的生命教育畢生受用。



學懂將時間價值最大化



「乒乓是最用腦得運動。」Edmund斬釘截鐵地說。球速、旋轉、落點，牽涉的變化太多。也正正因為這些變化，球檯總會出現爆冷賽果。「哪怕實力稍弱，只要針對對手特點思考、部署，就有機會贏。我喜歡這種可能性。」在逆境中往正確的方向調整，是這些年來最重要的一課。



無憂無慮的孩子慢慢長大，學習、工作壓力接踵而來，尤其大學修讀計量金融，同學都埋頭苦讀，為事業舖路，他卻要在圖書館和校隊間往返。很多人眼裏，或者是浪費時間。「曾經想過放棄，可是熱血的感覺還在躁動。如果我還有價值，如果教練還需要我，那就繼續打拼吧。」時間分配四個字，在訪問中提及很多次。再難他也會抽空練習，然後把這兩小時的價值「最大化」。



緣分牽引 畢業後進入恒生



或者是緣分，乒乓沒有拖慢事業的步伐，反而創造發展機會。Edmund第一份實習，正正在恒生銀行。「記得面試官問我和恒生的聯繫，當時我沒有銀行戶口，唯一想到的是穿了很多年，印有恒生乒乓球學院的球衣。」擅長乒乓的他被邀請參加員工盃，最終以實習生身份贏得冠軍。去年大學畢業，他也正式進入恒生，任職見習行政人員，並代表恒生乒乓球隊參與業界賽事，延續興趣同時拓展人脈。