周五晚上日職獨腳戲,有多名主力缺陣的湘南比馬主場迎戰近況大起大落的橫濱水手。



湘南比馬除了前鋒大橋祐紀因傷提早收咧外,山崎凌吾及山根視來要停賽,小將金子大毅、齊藤未月、鈴木冬一亦入選日本U20,沒法為球隊上陣。



至於橫濱水手雖然排名第5,但表現大起大落,既可作客大阪櫻花慘敗0比3,上場又可贈磐田山葉4蛋,不過兩隊最近也是入得又失得,湘南比馬近3場全開大,橫濱水手更加是5連大添,今場主客和較難揀,不如轉玩2.5球入球大。



名家:財哥



直播表

周五6:00pm 日職 湘南比馬 Vs 橫濱水手

有線604、603台



周六凌晨零時 世青盃 馬里U20 Vs 法國U20

有線661、601台



周六10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台