【歐聯決賽】波飛天仙局　球員都瀨嘢

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歐聯決賽波飛搶手，造就好多天仙局出現！近排有利物浦球迷聲稱有騙徒，假借希斯堡慘案名義兜售歐聯決賽假波飛，西班牙警方亦喺馬德里拘捕3個賣假飛嘅意大利騙徒，一個前「紅軍」球員都中招破財！



個慈善騙局係咁嘅，有騙徒聲稱只要捐出100英鎊畀1989年希斯堡慘案喪生96人嘅屋企人，就可以換取歐聯決賽波飛。一名利物浦季票持有人，就話有人喺Twitter兜搭佢，話只要向JFT96基金會捐贈100英鎊，就可以賣2張面值385英鎊歐聯決賽飛畀佢，同時間又有一名騙徒，只要當事人為希斯堡事件捐出200英鎊，就以1,,000英鎊買到兩張波飛。不過，慈善機構及後證實冇收到過任何捐贈，球迷自然乜都收唔到，目前英國警方正展開調查。



希斯堡司法運動負責人對呢個騙局表示震驚，佢話：「為嗰啲利用我哋個名進行詐騙嘅人感到羞恥。」利物浦方面亦發出呼籲：「未經球會許可出售波飛係種刑事罪行，我哋打算對被發現通過非官方渠道賣飛嘅人實施制裁，包括禁止購買波飛同無限期禁入晏菲路球場，咁亦意味住佢哋啲歐聯決賽假波飛無效，購買者會入唔到球場。」



利物浦青訓產品、家陣效力地區球隊阿什頓嘅前鋒阿當摩根，就好學唔學喺網上買歐聯決賽黃牛飛，訂好晒機票同酒店，先至發現遇到騙徒。摩根喺Twitter話：「當你遇到啲咁嘅人，你仲有乜辦法呢！我已經訂好機票準備去攞飛，當我正要登機嗰陣，條友先發短訊話冇辦法見我。我已經訂好機票同酒店，本來以為可以攞到飛，呢件事令我幾乎發癲。」



馬德里警方日前都喺萬達大都會球場附近，拉咗3個意大利騙徒，佢哋向途人兜售假波飛，警員喺3人身上查獲21張假飛，面值3,180歐元。