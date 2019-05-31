【歐聯決賽】孫興民拍紀錄片　每集1億片酬

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南韓國腳前鋒孫興民有幾紅唔使多講，有一個實際金額就最能夠反映出嚟──拍一集紀錄片代價係1億韓圜(66萬港元)，全個韓國只有10個特A級藝人，具備呢個身價！



最近孫興民為韓國tvN拍咗一個特輯《Sonsational：The Making of Son Heung-min》，講述佢由一個江原道少年，踢到去英超嘅成長過程，朴智星、亨利、普捷天奴、同佢班熱刺隊友以至爸爸孫雄政都有出鏡。紀錄片全長六集，耗資18億韓圜(1,188萬港元)，孫興民每集收到1億韓圜酬金，共有6億韓圜(396萬港元)，即係佔咗拍攝成本嘅三分之一。據電視業界人士透露，只有特A級藝人可以達到1億韓圜呢個標準，成個南韓都只得10個人有呢種待遇。



假如攞2018年韓國男明星身價前10名做比較，第10位嘅池昌旭每集片酬42,000元美元，即係33萬港元左右，少孫興民啱啱一半。排第三位嘅趙寅成都只係每集55萬港元，第二位玄彬先至同「民仔」平頭，大家每集可以有66萬港元落袋。唯一贏到孫興民嘅，就得高踞首位嘅孔劉，一集78.4萬港元。由此可見，孫興民已經係至Top男星身價。



報道話，呢套紀錄片喺本月25號首播，當日一次性訂購收視率有4.244％，係收費頻道tvN嗰日最高收視嘅一個節目。套紀錄片咁有話題，自不然引起商業機構嘅興趣，Mercedes-AMG韓國分公司就立刻搵咗孫興民做品牌大使，幫佢哋宣傳旗下嘅跑車。