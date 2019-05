【總決賽】摧毀勇士！速龍神將一嗚驚人！

NBA總決賽周五(31號)揭開序幕,東岸冠軍速龍主場以118比109擊敗勇士,今場主角並非李安納或史堤芬居里,而是速龍大前鋒施亞卡姆!這位來自喀麥隆的三年生,首次踏足總決賽舞台全無懼色,交出17射14中的高效表現,全場貢獻32分、8籃板、5助攻、1偷波及2封阻的超卓成績!



面對杜蘭特因傷缺陣、古辛斯剛剛傷愈的勇士,施亞卡姆今場成為速龍的主要進攻點,而且效果出乎意料地好,施亞卡姆曾經連續命中11球。據著名籃球網站《Basketball Reference》統計,NBA年資3年或以內、在總決賽「處女戰」即取得30+得分,史上只有3個球員做到,分別是渣巴(1971年)、奧拉祖雲(1986年)和鄧肯(1999年),施亞卡姆就成為第4人。



除施亞卡姆大爆發外,速龍王牌李安納亦有23分,老將馬克加素亦貢獻20;勇士則有史堤芬居里取得全場最高34分,復出的古辛斯上陣8分鐘只有3分進帳,周一(3號)早上的Game 2賽事,勇士需要古辛斯重拾狀態來抗衡施亞卡姆。



最新賽果

速龍 118:109 勇士 (速龍領先1比0)



總決賽賽程(體通天下直播)

6月3日(周一) 8:00am 速龍 VS 勇士

6月6日(周四) 9:00am 勇士 VS 速龍

6月8日(周六) 9:00am 勇士 VS 速龍



立即安裝體通天下App,註冊會員輸入邀請碼:0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證,見證NBA季後賽皇者之戰!

名額有限!送完即止!



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU