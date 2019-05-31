【總決賽】摧毀勇士！速龍神將一嗚驚人！

NBA總決賽周五(31號)揭開序幕，東岸冠軍速龍主場以118比109擊敗勇士，今場主角並非李安納或史堤芬居里，而是速龍大前鋒施亞卡姆！這位來自喀麥隆的三年生，首次踏足總決賽舞台全無懼色，交出17射14中的高效表現，全場貢獻32分、8籃板、5助攻、1偷波及2封阻的超卓成績！



面對杜蘭特因傷缺陣、古辛斯剛剛傷愈的勇士，施亞卡姆今場成為速龍的主要進攻點，而且效果出乎意料地好，施亞卡姆曾經連續命中11球。據著名籃球網站《Basketball Reference》統計，NBA年資3年或以內、在總決賽「處女戰」即取得30+得分，史上只有3個球員做到，分別是渣巴(1971年)、奧拉祖雲(1986年)和鄧肯(1999年)，施亞卡姆就成為第4人。



除施亞卡姆大爆發外，速龍王牌李安納亦有23分，老將馬克加素亦貢獻20；勇士則有史堤芬居里取得全場最高34分，復出的古辛斯上陣8分鐘只有3分進帳，周一(3號)早上的Game 2賽事，勇士需要古辛斯重拾狀態來抗衡施亞卡姆。



最新賽果

速龍 118:109 勇士 (速龍領先1比0)



總決賽賽程（體通天下直播）

6月3日(周一) 8:00am 速龍 VS 勇士

6月6日(周四) 9:00am 勇士 VS 速龍

6月8日(周六) 9:00am 勇士 VS 速龍



立即安裝體通天下App，註冊會員輸入邀請碼：0786846879615411

即時尊享體通天下NBA 7日體驗通行證，見證NBA季後賽皇者之戰！

名額有限！送完即止！



體通天下網頁: www.sports2world.com

體通天下手機APP:

IOS : https://apple.co/2T1kih6

Android : http://bit.ly/2IDlbaU