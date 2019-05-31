【總決賽】認識施亞卡姆！打NBA圓父親遺願

速龍在總決賽擊敗勇士先拔頭籌，一齊認識贏波英雄施亞卡姆！



●施亞卡姆的名氣並不如李安納、路維等隊友，不過他今季的表現已贏得球迷一致讚賞，今季NBA「最佳進步球員獎」亦非他莫屬！在NBA的頭兩季，施亞卡姆場均只有18.15分鐘上陣時間及6分，但今季場均有16.9分、6.9個籃板及3.1次助攻，不少球評家更認為，若果李安納下季離隊，施亞卡姆有能力成為速龍當家球星。



●出身於籃球世家，父親對4個兒子均悉心栽培，但與3個拿獎學金到美國征戰NCAA的哥哥不同，施亞卡姆最初對籃球興趣不大，曾打算當一個牧師，直到15歲才打消這個念頭。



●大器晚成，2000年被前NBA球星麥巴莫迪發現其運動潛能，2011年獲邀參加籃球訓練營，雖然全無經驗，但其天賦仍獲賞識，獲安排到美國發展籃球事業。



●2014年10月，施亞卡姆父親車禍去世，令他更加堅定進軍NBA的目標，以達成父親的遺願。



●在2016年選秀會中，施亞卡姆在首輪第27順位被速龍選中，雖然之前2個球季上陣機會不多，但他在新秀賽季中，曾經為速龍905贏得D-League冠軍，場均23分及9個籃板的表現更令他獲選為決賽MVP。



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