【甲一】絕對無情講　AO手足變敵人

甲一聯賽今晚在修頓上演「兄弟鬩牆」，徐遠征（Oliver）從美國畢業返港，加盟標準福建的第2場比賽，即碰上哥哥徐遠成（Adam）效力的東方龍獅。尾場南青越級挑戰永倫，前者尚未打開勝門，面對泰那領軍、默契上乘的「黃金戰士」，無疑是一場苦戰。



徐遠征適應球證尺度

Oliver剛剛從萊斯大學畢業，該校位於美國候斯頓，屬於NCAA D1聯盟。經過多年歷練，上周披上福建球衣嶄露鋒芒，貢獻17分，一度協助球隊反超南華。可惜關鍵時刻，他和梁嘉顯先後「5犯畢業」，最終68比77不敵「紅軍」。徐遠征表示美國大學聯賽身體對抗性較高，尚在適應本地球證尺度，需要和隊友加強溝通，協調擋拆防守避免再陷犯規麻煩。

事實上，Oliver並非甲一新鮮人，2016年賽季他加盟永倫，當時還和Adam份屬隊友。出身籃球世家的他們從小一起練球，關係非常密切，月中Adam還赴美參加Oliver畢業禮，缺席東方龍獅比賽。今晚福建大戰東方龍獅，兩兄弟倒戈相向，哥哥固然希望弟弟打出信心，但絕對不會「放水」，畢竟全力以赴才是尊重對手的表現。



硬撼永倫南青再遇考驗

南青上場火併滿貫，楊子豐命中5個三分球，一度帶領南青扭轉落後20分的劣勢，可惜無法箝制費格遜，錯失打開勝門的機會。今晚這支年輕班底碰上經驗豐富的永倫，相信考驗更大，皆因「得分機器」泰那狀態火熱，場均38.5分，命中5.25個三分球，高踞得分榜和三分榜榜首，幾乎「Unstoppable」。





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今晚賽程

7:00pm 標準福建 Vs 東方龍獅

8:40pm 南青 Vs 永倫

比賽地點：修頓室內場館

門票：50元、30元（學生長者票）







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