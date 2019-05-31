【東體爭議】熱刺歐聯英雄落選巴西大軍

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巴西國家隊領隊迪迪早前公布出戰美洲國家盃嘅23人大軍名單，最令人意外係一手協助熱刺打入歐聯決賽嘅翼鋒盧卡斯莫拉，竟然冇份，迪迪更加暗示呢位進攻多面手嘅質素及水平未夠班踢「森巴兵團」。



26歲嘅盧卡斯莫拉喺歐聯4強次回合，個人射入3球，幫熱刺落後0:2劣勢下，反勝阿積士3:2，並憑較多作客入球，晉身決賽。盧卡斯莫拉今場表現簡直係神奇、頂級、超卓，但估唔到迪迪竟然唔選佢入國家隊。



迪迪被問到盧卡斯莫拉落選一事，佢話：「我考慮嘅係球員嘅質素及水平，而唔係輿論意見，我唔會因為公眾同媒體嘅評論，而影響決定。」言下之意，佢認為盧卡斯莫拉唔夠實力，佔巴西國家隊一席位。



其實盧卡斯莫拉唔止喺歐聯4強次回合表現出色，佢今季整體演出亦可圈可點，早於歐聯分組賽已曾拯救熱刺，當時熱刺作客巴塞隆拿，莫拉於完場前建奇功射成1:1完場，令熱刺以較佳對賽成績，壓過國際米蘭出線16強。



莫拉趁哈利卡尼受傷愈踢愈好，英超對哈特斯菲爾德大演帽子戲法，成為球隊新球場啟用以來，第一個戴帽嘅球員，佢今季英超有10球進帳，點都比甘美奧前鋒艾華頓索拉斯，更值得入選啦。



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