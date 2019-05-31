富士24小時耐力賽揭戰幔　X Works全速爭標

擁有超逾50年歷史的殿堂級耐力賽賽事，富士24小時耐力賽於今日起至6月2日在日本富士國際賽車場上演。繼於去年成功勇奪賽事亞軍及季軍後，中國香港職業賽車隊伍X Works宣佈再次以強陣出戰本年度賽事，更特別和順豐速運合作，以順豐的貨運車隊作為賽車塗裝設計藍本，寓意為中國香港的賽車運動送來獎盃。



本年度的富士24小時耐力賽是Super Taikyu 2019的第三回合比賽，去年於比賽中囊括亞季的X Works，將會由四位中國香港賽車運動員李英健（Marchy Lee）、唐偉楓（Shaun Thong）、謝家興（Smart Tse）、鄧勇來（Philip Tang），聯袂日本賽車手道見真也（Shinya Sean Michimi），合組成強勁陣容參加本屆賽事。為了令此次參賽來得更具特別意義，X Works宣佈將與著名速運服務公司 ─ 順豐速運進行特別聯乘計劃，屆時出賽賽車將會以順豐形象示人。



X Works主理人兼參賽車手李英健說：「賽車是一項充滿速度與激情的運動，這點和順豐速運的品牌理念和個性非常敏合。而且，速運服務是一項很講求團隊合作的業務，背後是透過人與人之間的緊密合作才得以順暢運行，我們亦希望藉此次合作表達出，多年來我們這些中國香港的賽車運動員，為中國香港帶來一個又一個獎盃的背後，是全靠團隊、贊助商、一眾賽車迷及市民大眾的支持才能成功。在此，我要再次感謝順豐速運的團隊，合力成就這次品牌授權合作，令這次參賽來得更具意義。」

