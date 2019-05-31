普多斯基染怪病　神戶急斟迪羅斯

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神戶勝利船撬利物浦牆腳？告別咗羅馬嘅意大利中場迪羅斯，近日盛傳可能轉戰阿根廷小保加，利物浦前鋒穆罕默德沙拿又公開呼籲呢位好友過檔「紅軍」，但係意大利媒體《calciomercato》星期五爆料，日職豪門神戶勝利船已經加入戰團，希望出動銀彈拉攏佢加盟，因為普多斯基突然染咗怪病！



《calciomercato》話迪羅斯已經收到神戶「初步開價」，仲認「我收到咗日本方面非常重要嘅大額邀請」，不過就冇披露條件，報道又話呢個35歲前意大利國腳計畫趁住歇暑，專登去一趟日本睇睇環境添。



神戶勝利船已經擁有「VIP組合」──韋拿、恩尼斯達同普多斯基，做乜癲到斟埋迪羅斯？可能係同近期普多斯基病咗有關。據報「王子」上星期已經試過發高燒，睇完醫生休息咗幾日之後似乎好番，仲喺星期日主場贏湘南比馬4比1場日職後備出場，點知跟住又再覺得唔妥，為求安全會方安排咗佢去醫院詳細檢查驗埋血，都係發現唔到病因，目前普多斯基已經冇發燒，不過喉嚨唔舒服唔多食到嘢，要喺屋企打吊針輸液靜養，加埋恩尼斯達近排都成日傷，神戶搵迪羅斯救亡亦合情合理。



講開勝利船呢隻燒錢獸，佢哋個體育總監三浦淳寛被發現飛咗過歐洲4日，到底係咪傾雲格定其他名帥揸旗，定係同迪羅斯有關，佢就死口唔肯透露，話係秘密喎，但就承認自己好多嘢做。