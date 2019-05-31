【甲一】東方龍獅贏後勁　反勝標準福建

標準福建中鋒劉凱濤開季至今表現驚喜，獲徐遠征加盟後，球隊更加煥然一新，繼上周差點打破南華不敗金身，今天（31日）頭三節也和衞冕冠軍打成均勢，可惜關鍵時刻進攻啞火，最終67：81不敵東方龍獅。



標準福建針對東方龍獅內線乒源短缺問題，擺出劉凱濤和蔡龍德雙塔組合，而徐遠征加盟福建第二場比賽，取代梁嘉顯正選位置，甫出場已交出表現，命中兩記「answer 3」。



儘管徐氏兄弟對位機會不多，徐遠成仍然把握機會抄截弟弟傳球，製造反擊快攻機會。藍軍外線手感不俗，隊長李琪轟進「back to back」三分球，不過劉凱濤延續聯賽火熱狀態，單節貢獻8分，協助福建領先22：21。第二節徐遠征、梁嘉顯和劉凱濤先後外線中鵠，一波13：0的攻勢，最多拉開到9分距離。但東方多點開花，半場追到39：40。



換邊後陳兆榮和艾利諾進行搶攻，兩人不斷硬闖禁區搏取罰球機會，聯手獲得14分。相反福建命中率下降，多次失誤給予對方快攻機會，落後54：59進入最後一節。蕭鍵勲命中三分球和「long 2」，首次拉開到雙位數分差。劉凱濤針對東方內線短板，嘗試力挽狂瀾，不過罰球命中率不高，獲得全場最高26分仍然難阻東方81：67取下四連勝。



獲得16分的徐遠征笑說，跟哥哥徐遠成同場比賽，共同進步的感覺很好：「賽前我們在家吃飯，之後便分開到各自的球隊準備比賽。」出身籃球世家的他表示，爸爸媽媽都很支持他的籃球路，暫未決定賽季完結後的去向，「但將來希望成為職業球員。」他續說作為控球後衛，尚要在節奏控制方面作出改善。



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