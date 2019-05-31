【歐聯決賽】旅行社甩轆！熱刺球迷變難民

《彩報》豪裝，入市即贏！撳撳呢條Link，寶藏等你拎：http://win.on.cc/football/



歐聯決賽即將喺馬德里萬達大都會球場上演，不過有近百名熱刺球迷就要同時間競賽，可能開波前3個鐘先去到馬德里，事關佢哋原本透過球會官方旅行贊助商Thomas Cook買咗號稱係最早到達馬德里嘅機票，點至由於該旅行社同倫敦和馬德里兩地機場協調出現疏忽，搞到呢班球迷行程變得異常緊凑，為咗撐愛隊惟有搏命趕路。



今季兩大歐洲頂級球會賽事決賽都相繼出現唔少球迷交通問題，早前歐霸決賽嘅偏僻選址，唔止令好多想去現場睇波嘅球迷望而卻步，就連決意起行嘅擁躉都叫苦連天，一班同樣揾咗Thomas Cook焗訂貴機票嘅阿仙奴球迷，見證球隊決賽喺阿塞拜疆首都巴庫輸波之後，回程時仲被迫要忍受飛機延誤嘅折磨，令唔少人質疑賽會嘅配套安排是否恰當。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh