【甲一】贏埋南青　永倫5連勝

永倫周五(31日)晚甲一尾場對南青未受考驗，以82比72贏得5連勝。永倫甫開戰由泰那及黃子謙各轟三分，南青則由葉耀邦籃底得分，加上潘文豪連取4分追成12平手。



正選登場的黃子謙今場狀態不錯，接應泰那的傳送轟入三分球。聯同方誠義的兩次中距投射，永倫一段9比0攻勢拉開比數至21比12。



倒戈母會的黃子謙此節與泰那一樣有9分進賬，永倫首節以27比16領先。對南華一戰轟入5球三分球的楊子豐第2節首次於外線命中，可惜他要面對的是以154分排得分榜首位的泰那，此節他一共3次命中三分球，協助永倫一直保持領先優勢以46比34返回更衣室。



何倚楊第3節交出5分，又妙傳給潘文豪射入三分，為南青一度追成44比54。永倫方面，泰那此節雖未有得分，但霍嘉銘及潘志豪均命中三分球，第3節仍以62比50領先。



南青尾節仍未放棄，由何倚楊籃底後手傳予關洛賢得分，加上楊子豐的三分球，再次追成個位數分差。可惜永倫依然火力較強，今仗泰那及方誠義分別得25及15分，最終以82比72擊敗3人得分達雙位數的南青。



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