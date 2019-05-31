干地同國米簽3年　係時候破祖記壟斷

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國際米蘭正式宣布，委任干地為球隊新教練，據報雙方簽約3年，呢位49歲意大利名帥可以獲得1200萬歐元(約1億港元)年薪。



國際米蘭過去2季由史巴列堤執教之下，雖然都獲得聯賽前4位，但同冠軍祖雲達斯仍然相差甚遠，分別輸23分同21分，而且今屆歐聯分組賽出局，未達到中國老闆張康陽要求，換帥在所難免。



國米今次高薪聘請干地執教，明顯就係要打破祖雲達斯連續8季奪得意甲冠軍嘅壟斷局面。干地球員生涯效力過祖記13年，並於2011年至14年執教祖記3季，都奪得意甲冠軍，國米有干地領軍，可以做到知己知彼，



國米會長張康陽話：「我相信干地係最出色教練之一，佢將會幫球隊達到目標，實現夢想，讓我哋重回世界之巔。」



干地話：「我之所以揀國際米蘭，係因為被球會嘅歷史、進取心、堅實藍圖所打動，我感到無比興奮，我會透過努力工作回報會長同管理層嘅信任。」



干地除咗曾經以教練身份為祖記3次捧意甲之外，執教意大利國家隊時亦打入2016年歐國盃8強，同埋協助車路士捧過英超及英足盃冠軍，名副其實係「金牌主帥」，話唔定真係可以率領國米取得自2010年以來首個聯賽冠軍。



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