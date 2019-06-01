【歐聯決賽】利物浦踩場　定23人名單

《彩報》豪裝，入市即贏！撳撳呢條Link，寶藏等你拎：http://win.on.cc/football/



歐聯決賽熱刺對利物浦周日(2日)凌晨舉行，利物浦周五開抵西班牙馬德里，並立即到比賽場地萬達大都會球場操練，連隨公布23人比賽名單，主力人腳上只有拿比基達因傷落選，其餘主力如「埃及文明」、VVD及艾利臣比加都可候命。



利物浦今場名單，當中有13人參與過上屆決賽，上屆正選陣容11人，有10人入選今屆名單，餘下1人就是已離隊嘅門將卡里奧斯，至於上屆因傷錯過決賽嘅阿歷士張伯倫，今屆終於有份，利迷亦關注福將奧歷治，會否繼4強淘汰巴塞隆拿之後，再為球隊創造奇迹。



利物浦23人名單如下：



門將：艾利臣比加、米洛列特、基利靴



後衞：華基爾雲迪積克、洛夫雲、祖高美斯、艾拔圖摩蘭奴、安德魯羅拔臣、祖爾麥迪比、阿歷山大阿諾特



中場：法賓奴泰華利斯、韋拿杜姆、占士米拿、佐敦軒達臣、拉爾拉拿、阿歷士張伯倫、梳頓沙基利



前鋒：羅拔圖法明奴、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、史杜列治、利安比維斯達、奧歷治