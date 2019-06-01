【歐聯決賽】決賽6連敗 高普：會變好的

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歐聯決賽周日(2日)凌晨舉行，利物浦連續兩屆打入決賽，去年敗於皇家馬德里腳下，今屆捲土重來殺入決賽，領隊高普出席賽前記者會時，認為利物浦過去一年成長很多，並指自己決賽6連敗之後，一切會變好的。



高普指出，去年決賽失利之後，利物浦一年經歷很多，踢了50場比賽，在聯賽取得97分，球員也大了1歲，不過今場對熱刺並無優勢，他說：「如果你認為我們有優，我會痴線，我知道大家都認為我們是熱門，但你看看今季聯賽，我們只是贏2比1，這不是優勢。」



雖然睇好利物浦，但大家都好擔心高普嘅盃賽命，因為高普由多蒙特至利物浦，近6次決賽全敗，高普亦面對這個事實，他說：「每場決賽都不同，對手也不一樣，如果輸波的原因是我，相信大家很擔心。」



他又提到，決賽勝負與運氣有關：「在決賽，幸運不在我這裏，我不能改變這些，但我會努力做好我的工作，一切會變好的。」



高普決賽紀錄：



2012年德國盃 多蒙特 5比2 拜仁慕尼黑



2013年歐聯 多蒙特 1比2 拜仁慕尼黑



2014年德國盃 多蒙特 加時0比2 拜仁慕尼黑



2015年德國盃 多蒙特 1比3 禾夫斯堡



2016年英聯盃 利物浦 12碼1比3 曼城



2016年歐霸盃 利物浦 1比3 西維爾



2018年歐聯 利物浦 1比3 皇家馬德里