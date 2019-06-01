黃興桂：歐聯勢均力敵唔會一面倒

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隨住今晚熱刺對利物浦喺馬德里爭逐歐聯冠軍後，代表今季歐洲各大主流聯賽正式落幕。同為「英超內訌」，但Peter深信今晚會同日前歐霸決賽車路士對阿仙奴嘅戰況，截然不同。



車仔對阿仙奴均屬今季失意球隊，好在車仔總算踢番場爭氣波，成功捧盃而回，亦令阿仙奴再次暴露缺點及鬥心不足問題。相反熱刺同利物浦經過重重考驗，死裏逃生躋身決賽，可謂勢均力敵，好難會出現阿仙奴忽然崩潰嘅情況。



卡尼傷愈反令普帥煩惱



熱刺喺有限資源下創造佳績，主帥普捷天奴當然抵讚。不過佢哋始終係決賽「新丁」，經驗唔夠難免要交學費。射手哈利卡尼雖傷愈趕及復出，但久疏戰陣未必夠弗，強行派佢上陣反令弗爆嘅盧卡斯莫拉坐冷板，普帥點揀都係煩惱。



以波論波，夫添出擊嘅利物浦略勝一籌，除「埃及文明」外，不妨留意右閘阿歷山大阿諾特，呢位未夠20歲嘅小將，6歲已加入紅軍青訓學院，佢能攻擅守，成長速度飛快，上年接連參加歐聯決賽同世盃，絕對係年輕球員學習榜樣。無論今仗「英超內訌」邊隊贏，相信會成為歐聯其中一場經典。

