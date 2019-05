【歐聯決賽】超級電腦同Iron Man都撐紅軍

港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



歐聯決賽今晚深夜上演,兩支英超隊伍利物浦同熱刺會在馬德里爭做終極王者,兩隊於四強戰戲劇性淘汰巴塞隆拿及阿積士,球迷都好期待他們於決賽會否再有令人意想不到的結局。



外界普遍都比較睇好紅軍,就連Iron Man都要撐利物浦,美國用超級電腦分析,結果紅軍有72%的勝算,這個超級電腦早前已經計算出車路士會贏歐霸,NBA總決賽的首場戰果亦應驗了多倫多速龍贏波,分析絕對有依據。



但大家別忘記,熱刺的護身符哈利卡尼已經傷愈歸隊,仲有南韓福星孫興民有全亞洲的粉絲在背後支持,如果熱刺贏得歐聯冠軍就是史上第六支擁有歐聯、 歐霸同歐洲盃賽冠軍盃的三料冠軍,到時又創另一個歷史了。



●足球妹



直播表

周六10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs FC多倫多

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 廣島三箭

有線662、602台



周六3:00pm 日乙 水戶蜀葵 Vs 山口雷法

有線604、603台



周日3:00am 歐聯 熱刺 Vs 利物浦

無綫 myTV Gold 303;Now 643;有線656、616台



周日8:00am 美職 華盛頓聯隊 Vs 聖荷西地震

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周日10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台