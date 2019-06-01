【東體爭議】哈利卡尼傷愈即擔正！公平咩？

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熱刺歷史性殺入歐聯決賽，當然希望所有主力健康候命，而今季入咗27球嘅哈利卡尼，毫無疑問係熱刺王牌球星。有趣嘅係，熱刺今晚歐聯決賽其中一個爭議，就係應唔應該派啱啱傷愈嘅哈利卡尼做正選？據英國傳媒消息，領隊普捷天奴係屬意畀哈利卡尼擔正。



自4月初歐聯8強首回合對曼城受傷後，哈利卡尼已經差唔多2個月冇比賽，雖然佢近期已經全面復出，成功爭取喺呢場重要決戰復出，但有唔少球迷都認為，晉級功臣孫興民同盧卡斯莫拉應該繼續擔正，哈利卡尼要做後備殺手喺最後階段落場。



眾所周知，哈利卡尼上陣會大大減低孫興民嘅影響力，數據顯示，孫興民同哈利卡尼合作踢過152場波，孫興民拎到47個入球，場均有0.3入球；但係當孫興民獨自擔正，35場波入咗20球，場球入球急升至0.57球！



另外，熱刺同利物浦都係擅長逼搶嘅球隊，而哈利卡尼喺搶奪控球權方面能力，係熱刺咁多個前鋒之中最低，場均只有2.4次，相反孫興民有4.2次、盧卡斯莫拉有3.9次，就連大後備洛蘭迪都有2.5次。不過，哈利卡尼係熱刺陣中最有入球把握嘅球員，大家覺得哈利卡尼應唔應該做正選呢？