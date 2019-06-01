【歐聯決賽】熱刺玩命特訓　唔死有得贏！

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熱刺喺歐聯決賽大戰利物浦前，領隊普捷天奴安排咗一課另類特訓，竟然要球員「赤腳行火炭」、「喉嚨斷箭」，唔講以為佢哋係參加雜技比賽！不過，普捷天奴就有個好合理嘅解釋，呢次訓練好可能會成為熱刺爭冠嘅重要一環！



據英國傳媒報道，熱刺日前安排球員進行「特訓」，仲特別請咗前巴塞隆拿手球隊教練艾斯柏協助。熱刺先要球員輪流講故事，但有個超騎呢要求，就係要球員用好激昂嘅方式去講一個悶死人嘅故仔，再用平淡方式去演繹一個好刺激嘅故事。



完成呢個「精神分裂」嘅講故事訓練後，球員要進行更加刺激嘅「喉嚨斷箭」同埋「赤腳行火炭」訓練，為咗鼓勵球員嘗試，普捷天奴陣親自上陣：「艾斯柏第1個行(火炭路)，我係第2個。」事實上，普捷天奴之前執教修咸頓嗰陣，亦試過安排呢種玩命特訓。



普捷天奴表示佢係要為球員做好思想同情緒嘅準備：「身體語言可以影響你嘅情緒同力量，思想準備係非常重要，如果你要全場奔跑，當然要有體力、肌肉，但如果你思想入面覺得自己已經唔可以再跑，你會即刻變得疲倦，所以喺比賽之前，一定要將心理調至最佳狀態。」