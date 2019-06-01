高拉特、艾傑臣歸化　國足踢世盃有希望啦！

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巴西前鋒列卡度高拉特、艾傑臣同埋一大批歸化球員，將會成為中國國家隊嘅未來骨幹，衝擊2022世界盃對中國球壇嚟講，似乎唔再係難題，呢個被形容為一次豪賭嘅行動，引起日本方面極度關注，認為係一大威脅。



據知，由巴甲彭美拉斯結束借用，回歸廣州恒大嘅列卡度高拉特，已經同意入籍中國，2021年1月就可以符合住滿5年嘅規定，獲得中國護照，假如中國隊能夠殺入世盃亞洲區第三階段外圍賽，現年27歲嘅佢就可以出戰同年3月嘅賽事。



比列卡度高拉特更早入籍嘅，將會係上海上港29歲射手艾傑臣，歸化手續正處理中，如無意外今年9月份就可以參戰世盃外圍賽，成為中國第一個非華裔入籍國腳。雖然同列卡度高拉特一樣，艾傑臣都有被巴西國家隊徵召嘅紀錄，但係只屬非A級嘅友誼賽，唔會影響代表中國嘅資格。就目前所知，艾傑臣、北京國安中場李可兩人，9月披上中國隊戰衣嘅可能性甚高。



原名Nicholas Harry Yennaris，26歲前阿仙奴青訓產品李可，早竟辦妥手續，如果加埋北京國安旗下另一名歸化兵，21歲嘅前挪超洛辛堡中場球員侯永永（John Hou Sæter），中國嘅歸化兵團日益壯大。呢兩名入籍球員同艾傑臣唔同，都有華裔血統，侯永永爸爸係挪威人，阿媽係中國人，李可就係希臘、中國混血兒。



仲有另一個英國出生，外公係中國人嘅24歲後衞廣州恒大布朗寧（Tyias Charles Browning），佢出身自愛華頓，踢過英格蘭U20，目前正辦緊手續，即使月內攞到身份證，不過因為佢喺中國足協今季嘅聯賽註冊名單入面，身份仲係外援，必須下季重新註冊先會修改，仲要捱多成半年，自然冇得入選，未必趕得切9月同艾傑臣一齊代表中國。



日本球壇同傳媒咁關注兩個森巴兵入籍中國，原因好易理解，因為上世紀九十年代起，瑠偉、呂比須、三都主歸化加盟「藍武士」，為日本國家隊帶嚟嘅變化，佢哋好清楚。