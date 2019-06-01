【歐聯決賽】地獄球證80%吹死利物浦

大戰之中，球證往往先至係主角，甚至係主宰勝負最大關鍵，今場歐聯決賽判官史高文拿，過往執法更加係極具爭議性，隨時又創造「經典」。



呢位42歲嘅斯洛文尼亞球證，今屆曾執法曼聯對巴黎聖日耳門（PSG）嘅16強次回合，佢喺臨完場前透過VAR判曼聯獲12碼，「紅魔」亦憑呢個判決淘汰PSG入8強。賽後PSG班球員扯晒火，尼馬就喺社交媒體大鬧呢位球證係「恥辱」。



咁都唔止，史高文拿仲係利物浦「剋星」，佢過去5次主吹利物浦嘅賽事，「紅軍」喺呢5場只取得1勝4負，即係輸波率高達80%！



唯一慶幸嘅係，利物浦唯一一場勝仗，就係嚟自今屆分組賽1:0擊敗拿玻里，希望呢場波就係命運扭轉嘅開始啦！



史高文拿執法利物浦成績

2009年●主場 1比2負費倫天拿●歐聯

2015年●作客 0比1負比錫達斯●歐霸盃

2016年●作客 0比1負維拉利爾●歐霸盃

2018年●作客 2比4負羅馬●歐聯

2018年●主場 1比0勝拿玻里●歐聯



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