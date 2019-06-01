【歐聯決賽】同國內戰　原來係贏錢好機會

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今屆歐聯決賽熱刺對利物浦，戲碼強勁，仲係贏錢好機會，翻查過去5次由同國球隊對壘嘅歐聯決賽，有4次法定時間90分鐘打和，其中3次踢成1:1。今場英超球隊交鋒，和波有3.35倍，1:1波膽有6.6倍，值得一試。



近2次歐聯決賽出現同國內戰，都係「馬德里打吡」皇馬對馬體會，無獨有偶都係法定時間90分鐘打和1:1。



另1次正正係英超戲碼，曼聯同車路士打和1:1，至於再早之前係意甲內訌，AC米蘭同祖雲達斯打和0:0。唯一例外係2013年德甲對決，拜仁慕尼黑順利法定時間內以2:1擊敗多蒙特。



從博彩角度睇，當然係一條贏錢好路數，但從欣賞球賽角度，大家預咗今晚要踢加時，記得抖足精神，以免到時捱唔住眼瞓。



2016 皇家馬德里 1:1(1:0) 馬德里體育會

加時1:1，12碼皇馬勝5:3



2014 皇家馬德里 1:1(0:1) 馬德里體育會

加時皇馬勝4:1



2013 拜仁慕尼黑 2:1(0:0) 多蒙特



2008 曼聯 1:1(1:1) 車路士

加時1:1，12碼曼聯勝6:5



2003 AC米蘭 0:0(0:0) 祖雲達斯

加時0:0，12碼AC米蘭勝3:2



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