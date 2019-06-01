【歐聯決賽】阿諾特一場波挑戰兩紀錄

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當全世界都睇實利物浦「埃及文明」鋒線嘅時候，其實紅軍仲有一大殺着，就係右後衞阿歷山大阿諾特，呢位20歲英格蘭新星只要今場上陣，就會成為歐聯史上最年輕連續2屆決賽上陣嘅球員。



阿歷山大阿諾特上屆歐聯決賽對皇馬，踢足全場，可惜輸1:3，佢今場都好大機會擔正，相信要打破AC米蘭名宿彭路基保持嘅紀錄，應該冇問題。彭路基於1994及95年連續2屆為AC米蘭於歐聯決賽上陣，當時係22歲，阿歷山大阿諾特可望將紀錄再推前至20歲。



事實上，阿歷山大阿諾特今季表現大爆發，唔止防守有進步，助攻方面更勁到飛起，曾於聯賽上演助攻帽子戲法，今季於各項賽事已貢獻17次助攻。



最令人印象深刻一定係歐聯4強次回合對巴塞，開個「蠱惑角球」畀奧歷治射入4:0嘅「黃金入球」，絕對係紅軍連續2屆殺入決賽嘅一大功臣。



阿歷山大阿諾特今屆歐聯已有4次助攻，僅比利萊辛尼、蘇亞雷斯、佐迪艾巴、杜辛泰迪治少1次，踢埋今場，大有機會超越呢4人，成為今屆助攻王。



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