【歐聯決賽】謝拉特：佢嘅致命傳送最煞食

利物浦連續2屆打入歐聯決賽，到底今次能否捧盃，彌補上屆屈居亞軍嘅遺憾呢？紅軍名宿謝拉特認為，最關鍵就喺一個人身上，就係中場佐敦軒達臣，仲話如果利物浦想奪冠，領隊高普必須派佐敦軒達臣擔任正選。



謝拉特：「100%，軒達臣必須踢正選，我一直都係佢嘅球迷，佢係一位無私嘅球員，默默為球隊作出好多貢獻。我認為軒達臣係利物浦陣中最穩定嘅球員，佢只要擔任正選，就有能力為球隊取勝，特別係佢最後一傳，一向非常完美，仲可以喺禁區邊射門入網，佢愈來愈成熟。」



佐敦軒達臣2011年由新特蘭加盟利物浦，2015年更接替離隊嘅謝拉特，成為利物浦隊長。佐敦軒達臣喺歐聯4強首回合，只能後備入替受傷嘅拿比基達，結果紅軍輸0:3。



次回合佐敦軒達臣出任正選，紅軍大勝巴塞4:0，殺入決賽，由於拿比基達仍然因傷缺陣，相信可以如謝拉特所願，佐敦軒達臣今場決賽應該會擔正，爭取重演2005年謝拉特以隊長身份為紅軍捧歐聯冠軍嘅好戲。



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