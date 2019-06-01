由歐霸之王到踢中甲　雷恩斯一生足球夢

雷恩斯曾經係阿仙奴球迷嘅集體回憶，呢位35歲西班牙翼鋒喺西維爾出道，2004年加盟阿仙奴，隨即協助球隊奪得2003/04年球季英超冠軍，亦係兵工廠最近1次嘅聯賽錦標，2006年亦幫球隊打入歐聯決賽，可惜不敵巴塞，阿仙奴亦步入長年「無冠時期」。雷恩斯速度極快，腳下功夫亦細膩，係唔少兵工廠球迷嘅寵兒，今次英年早逝，叫廠迷好難過。



雖然雷恩斯未能為兵工廠捧歐聯，但返回西班牙再創高峰，2006/07年球季被外借去皇馬，即嘗西甲冠軍滋味，佢之後協助馬體會2次奪得歐霸冠軍。重返西維爾，更加3次捧歐霸盃，名副其實係「歐霸之王」。



不過，雷恩斯幫西維爾實現歐霸3連冠後，亦黯然離開，先後效力愛斯賓奴、科爾多瓦，上年5月竟然加盟中甲球隊新疆天山雪豹。點知中咗伏，中甲陷入財政危機，唔少球會出現欠薪拖糧嘅問題，雷恩斯終於頂唔順，日前決定返老家，加盟西乙球隊埃斯特馬度拉。雷恩斯願意放下身段，由顛峰時期效力阿仙奴、皇馬、馬體會、西維爾，到淪落起至踢中甲、西乙，都仍然未肯掛靴，只因對足球仍然有一團火。



雷恩斯去世消息實在非常突然，希望呢位好波之人可以安息。