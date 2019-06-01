高普拍片鼓勵　患癌利迷望睇埋捧盃先離世

生老病死任何人都避唔過，一位英國利迷現正同死神搏鬥，希望於離世之前，可以見證愛隊第6次捧走歐聯冠軍。Dave Evans係紅軍死忠球迷，之前已儲定1萬鎊準備飛去馬德里睇決賽，甚至連酒店房都Book埋，但個天同佢開咗場玩笑，二月佢確診末期膽管癌。3周之前醫生話，Dave只餘2周命；佢好努力咁接受化療，希望可以喺病床上見到利物浦贏波。好多新舊利記人都向Dave送上祝福，領隊高普仲拍片予以慰問。



Dave Evans上年尾，同妻子搬到新西蘭，希望過健康生活，而Dave非常鍾意利物浦，已經準備定約10萬元港幣積蓄，希望到馬德里睇決賽。但到2月佢發現身體不適，最初冇諗住係重病，但現時生命已在倒數當中。而當初儲起嘅積蓄，依家只能攞嚟作葬禮之用。Dave太太表示：「佢依家已去到生命盡頭，已經唔可以開刀做手術，唯一延長壽命嘅方法係接受化療。醫生3周前表示佢只剩番14日命，但佢好希望可以睇到歐聯決賽，見證愛隊捧盃，所以好堅強咁接受化療。佢唯一願望，係可以喺病床上睇到場比賽，一圓自己心願。」



Dave太太早前將佢哋嘅故事，透過網上畀各位利物浦球員、名宿，列納、艾德列治等都有回覆，而利物浦正、副隊長軒達臣同占士米拿亦親自回應，軒達臣表示：「你好Dave，我知道你依家正處艱難時間，希望上天會眷顧你。你唔可以去馬德里睇波，希望我哋可以完成使命，將冠軍帶畀你。」



高普同拍片鼓勵：「我哋即將上機去馬德里。知道你嘅故事之後，我覺得好難受，你係當時人當然更加難面對。你係一個生命勇士，唯一一樣可以講畀你聽嘅，係我哋全隊都與你同在。我嚟咗利物浦3年半，我同球員嘅奮鬥，唔可以同你相比，不過我哋好努力，就係希望為球迷帶來希望同歡愉，就係因為呢種聯繫，我哋同球迷就如朋友一樣。我由衷祝福你，我係一個基督徒，未來見。」Dave太太表示，佢老公收到咁多祝福非常開心，好多謝咁多位利記成員咁有心。

